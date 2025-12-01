Migranti, quasi 300 arrivi in 24 ore

Le buone condizioni del mare hanno favorito la ripresa degli sbarchi a Lampedusa, Pozzallo e in Sardegna

Quattro sbarchi, per un totale di 138 migranti, tra la scorsa notte e ieri mattina a Lampedusa; 79 persone sono state soccorse e portate a terra, dalla Guardia di finanza a Pozzallo mentre le buone condizioni del mare hanno favorito la ripresa degli sbarchi di migranti anche lungo le coste del sud Sardegna: tra domenica mattina e lunedì ne sono arrivati 79.

A Lampedusa c’è anche una donna, tra gli ultimi 26 sudanesi, somali ed eritrei soccorsi dalla motovedetta della guardia di finanza. Dei quattro gruppi, composti da un minimo di 25 a un massimo di 55 persone, 55 bengalesi, pachistani ed egiziani sono stati rintracciati dai carabinieri lungo la strada che porta a molo Favarolo. I militari della tenenza hanno poi ritrovato a Cala Croce il barcone di 12 metri utilizzato per la traversata. Tutti i migranti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola.