Migranti, la Guardia costiera italiana salva i 30 alla deriva su un gommone

Le persone soccorse, tra cui tre minorenni e cinque donne, sono state trasferite a Lampedusa

Sono state salvate e condotte a Lampedusa da un'unità navale italiana le 30 persone che lunedì pomeriggio erano su un gommone alla deriva nel Mediterraneo centrale. L'allerta era stata rilanciata da Alarm Phone che aveva raccolto la richiesta di aiuto quando i migranti erano a 40 miglia dall'isola delle Pelagie.

I trenta migranti, compresi tre minorenni e cinque donne, sono sbarcati la notte scorsa a Lampedusa dopo che il gommone di 6 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera. Il gruppo, composto da persone originarie del Bangladesh, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria e Senegal, ha riferito d'essere partito da Tripoli in Libia dopo aver pagato 2 mila euro per la traversata. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 78 ospiti.