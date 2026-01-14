Migranti, in 116 sbarcano a Lampedusa

Due barconi partiti da Zouara, in Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera. A bordo c'erano complessivamente 116 migranti di diverse nazionalità: 75 sul primo natante e 41 sul secondo. Tra loro eritrei, etiopi, egiziani, pachistani, sudanesi e bengalesi. I migranti hanno riferito di voler raggiungere la Spagna e l'Olanda, mentre solo pochi hanno espresso l'intenzione di restare in Italia. Tutti sono stati condotti all'hotspot di contrada Imbriacola per il previsto trasferimento in serata con il traghetto di linea a Porto Empedocle.

Non si è ancora capito se sono i barconi spariti da alcune settimane e di cui Alarm Phone aveva lanciato diversi appelli o se sono di nuovi partiti di recente.