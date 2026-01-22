Merz a Davos: con Meloni abbiamo nuove idee per cambiare l'Europa

Il cancelliere tedesco: dobbiamo mettere un freno alla burocrazia continentale. Siamo in un mondo di grandi potenze ed è una seria minaccia per l'ordine internazionale

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel suo intervento al Forum di Davos, ha affermato di aver elaborato insieme al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «nuove idee» per cambiare l'Unione Europea «che verranno proposte presto», tra cui «un freno di emergenza per la burocrazia». Merz ha attaccato con durezza l'eccesso di burocrazia e di regolamentazione nell'Ue che hanno «frenato il nostro potenziale: tutto questo deve cambiare». Merz e Meloni si incontreranno a Roma venerdì per un vertice intergovernativo

«Siamo entrati in un mondo di grandi potenze», il che rappresenta «una seria minaccia» ha poi aggiunto. «Le fondamenta dell'ordine internazionale degli ultimi tre decenni, ancorato al diritto internazionale, sono scosse». Visto dalla Germania, «il vecchio ordine mondiale si sta disfacendo a un ritmo mozzafiato». Secondo Berlino, si tratta di uno scenario che non si deve accettare passivamente, perché «possiamo scegliere» e i partner con valori simili devono stare insieme.

Quanto all'evoluzione del negoziato sulla Groenlandia, con le novità arrivate nelle ultime ore dopo l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, per Merz «qualsiasi minaccia di impadronirsi di territori europei con la forza sarebbe inaccettabile. Anche nuovi dazi minaccerebbero le fondazioni delle relazioni transatlantiche, e se fossero adottati la risposta dell'Europa sarebbe unita, calma, misurata e ferma». Merz ha aggiunto che sul tema «si stanno facendo passi nella giusta direzione: accolgo con favore le dichiarazioni di Trump della scorsa notte».