Meloni sente Macron, sostegno a nazioni del Golfo e a Cipro

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. I due leader hanno discusso le implicazioni del conflitto in Iran sia sul quadro regionale mediorientale che a livello globale, concentrandosi in particolare «sull'impatto delle ostilità sulla libertà di navigazione», fa sapere una nota di Palazzo Chigi. Meloni e Macron hanno anche ribadito il comune impegno per sostenere le Nazioni del Golfo colpite dagli ingiustificabili attacchi iraniani e la sicurezza di Cipro e a evitare un'escalation militare in Libano. Inoltre «hanno concordato di mantenersi in stretto contatto sull'evoluzione della crisi». Il presidente Macron ha anche poi chiamato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in uno spirito di solidarietà tra partner Ue. Francia, Italia e Grecia coordineranno il dispiegamento di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale. Hanno concordato di coordinare il dispiegamento di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso.