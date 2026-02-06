Meloni incontra Vance: stessi valori uniscono Usa ed Europa

La cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali Milano Cortina, sono anche l'occasione per rinsaldare le questioni bilaterali. Non lo nasconde la premier Giorgia Meloni incontrando a Milano il vicepresidente Usa James David Vance. «Ci siamo incontrati con il vicepresidente l'ultima volta a Roma in occasione dell'inaugurazione del papato di Leone, oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente, che è alla base della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme», le parole della presidente del Consiglio che a visto il vicepresidente Usa Vance assieme al segretario di Stato Rubio e al ministro degli Esteri Tajani. Quasi parallelamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia alla Triennale, dove gli studenti gli hanno donato il tricolore. «È un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia, il suo carattere, la cultura e il suo stile di vita», ha detto il capo dello Stato durante il taglio del nastro, definendola «una porta di ingresso» sul Paese.