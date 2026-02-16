Meloni: «150 milioni per il Comune di Niscemi»

La premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni di euro per il comune sconvolto dalla frana. «Niscemi è il comune più monitorato d'Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi immobili», ha detto.



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. La premier é arrivata ancora in elicottero. A confermarlo fonti del Municipio del comune del Nisseno interessato dalla disastrosa frana. Nuovo vertice operativo, dunque. La presidente del Consiglio in occasione della precedente visita, aveva promesso il suo ritorno.