Meloni: «150 milioni per il Comune di Niscemi»
di Redazione
La presidente del consiglio, accompagnata dal capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano è giunta in visita nei luoghi colpiti dal ciclone Harry
1 min di lettura
February 16, 2026
La premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni di euro per il comune sconvolto dalla frana. «Niscemi è il comune più monitorato d'Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi immobili», ha detto.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. La premier é arrivata ancora in elicottero. A confermarlo fonti del Municipio del comune del Nisseno interessato dalla disastrosa frana. Nuovo vertice operativo, dunque. La presidente del Consiglio in occasione della precedente visita, aveva promesso il suo ritorno.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. La premier é arrivata ancora in elicottero. A confermarlo fonti del Municipio del comune del Nisseno interessato dalla disastrosa frana. Nuovo vertice operativo, dunque. La presidente del Consiglio in occasione della precedente visita, aveva promesso il suo ritorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA