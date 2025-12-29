Maxi-incidente sull'A26 in Liguria: muore autista di pullman, venti i feriti

È di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all'altezza di Mele, al passo del Turchino, in provincia di Genova.

Coinvolti due camion, un pullman turistico e due autovetture, rimaste schiacciate tra i mezzi pesanti. L’autista del pullman è morto sul colpo. I feriti a bordo del mezzo turistico sono venti.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall'autobus. Nell'impatto circa 20 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto stanno intervenendo due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la polizia stradale di Ovada. Il traffico risulta bloccato al chilometro 9. L'autostrada è chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.