Mattarella nomina con decreto Pizzaballa Cavaliere di Gran Croce

Al cardinale Pierbattista Pizzaballa è stata «conferita l'onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della 'Stella d'Italia', con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine». Lo ha stabilito un decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pubblicato in Gazzetta ufficiale. «Il cessate il fuoco a Gaza reggerà perché sono tutti esausti. La guerra, come l'abbiamo vista, non continuerà, anche se ci saranno qua e là, a Gaza ma anche in Israele, episodi di violenza», ha dichiarato ieri il patriarca latinoparlando al Sir a margine dell'incontro, nella Citta' Santa, con i vescovi dell'Holy Land Coordination, presenti in Terra Santa dal 17 gennaio (fino al 22) per l'annuale pellegrinaggio di solidarieta'. «Li abbiamo visti e continueremo a vederli purtroppo, perche' finche' non ci sara' una visione politica stabile e chiara sara' molto difficile che la situazione che stiamo vivendo possa cambiare velocemente», ha sottolineato Pizzaballa.

Con un altro decreto è stato conferito all'imprenditore egiziano Naguib Sawiris «l'onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della 'Stella d'Italia', con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine».