Martedì a Ginevra i negoziati su Iran e Ucraina alla presenza degli Usa

L'inviato di Trump Witkoff e il genero del presidente Kushner attesi in Svizzera per i colloqui su Teheran, avviati grazie alla mediazione dell'Oman. Nella stessa giornata è attesa la trilaterale con Mosca e Kiev

Martedì a Ginevra si terranno due serie di negoziati diplomatici, su Ucraina e Iran. Lo annuncia l'agenzia Reuters, citando una fonte informata sulla questione. Una delegazione statunitense, composta dagli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, incontrerà gli iraniani martedì mattina, secondo la fonte.

Saranno presenti anche rappresentanti dell'Oman, che stanno compiendo una mediazione in queste settimane nei negoziati tra Washington e Teheran. Secondo il sito Axios, la delegazione iraniana sarà guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Ai negoziati è attesa anche la partecipazione del ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi.

Witkoff e Kushner parteciperanno poi ai colloqui trilaterali con i rappresentanti di Russia e Ucraina nel pomeriggio.