Maltempo, allerta rossa nel bacino del fiume Aniene. Nevicate tra Bologna e Firenze

Sono esondati a Roma i canali del fiume Aniene. «Le forti precipitazioni che si stanno registrando nelle ultime ore e le conseguenti esondazioni che, in diversi tratti, hanno interessato il fiume Aniene ed i suoi canali affluenti hanno indotto la Direzione Regionale Protezione Civile, davanti ad una evidente criticità idraulica, a decretare l'allerta rossa per la zona corrispondente al Fiume Aniene», ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio. «Si invitano quindi tutti i cittadini ed in particolare coloro che ricadono in zona rossa - precisa - ad evitare spostamenti nelle prossime ore ed a mantenere uno stato di precauzione».

L'esondazione è avvenuta all'altezza di Ponte Mammolo. Si è completamente allagato il quartiere del IV municipio, così come Colli Aniene, dove è finita sotto acqua parte di via degli Alberini: l'area degli orti è completamente sommersa.

Sul posto sono intervenuti Protezione civile e una ditta privata con gommone. Si registrano strade chiuse, livelli dell'acqua al limite sulla Tiburtina. A vicolo Ponte Mammolo è stata evacuata una famiglia, una mamma con due bambini. L'acqua ha raggiunto livelli critici in via Tiburtina, chiuse per allagamento via Vannina. Sommersa anche via Francesco Compagna.

Nel Lazio, il maltempo ha colpito anche la provincia di Frosinone. Sono stati una cinquantina gli interventi compiuti finora dai vigili del fuoco. Le aree più colpite al momento risultano Frosinone, Veroli, Paliano, Cassino, Patrica e Collepardo. Qui si sono registrati smottamenti, allagamenti e frane.

Autostrade per l'Italia ha segnalato intense nevicate sull'A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Calenzano, in provincia di Firenze, e alla diramazione per Ravenna. Sulla A1 tra Firenze Impruneta e il bivio per la A11 Firenze-Pisa nord verso Bologna: si sono raggiunti anche gli 8 chilometri di coda.