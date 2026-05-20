Maldive: recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani

Erano quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice, fanno sapere fonti della Farnesina

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il primo è già stato sollevato su una barca appoggio, mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione, precisano le fonti. Gli ultimi due corpi da recuperare erano quelli di Giorgia Sommacal - 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone - e Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice, fanno sapere fonti della Farnesina.