Lucca, monossido uccide famiglia di 4 persone

Un'intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un'abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.

Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Poco dopo le 22 di questa sera sono intervenuti i sanitari con l'automedica di Lucca; le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari, della Misericordia di Santa Gemma Galgani; Carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai Carabinieri.

Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma - constatato il decesso delle quattro persone - è stato «rimandato indietro», come hanno precisato dal 118.