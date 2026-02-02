L'Iran: ci aspettiamo un quadro dei negoziati per il confronto con gli Usa

L'Iran ha dichiarato di aspettarsi che un quadro per i negoziati con gli Stati Uniti venga finalizzato nei prossimi giorni, dopo le minacce di un possibile intervento americano nel Paese. «I Paesi della regione stanno fungendo da mediatori per lo scambio di messaggi» ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, sottolineando che Iran e Stati Uniti non intrattengono relazioni diplomatiche da quattro decenni. «Sono stati discussi vari punti e stiamo esaminando e definendo i dettagli di ogni fase del processo diplomatico, che speriamo di concludere nei prossimi giorni. Ciò riguarda il metodo e il quadro dei negoziati» ha aggiunto il portavoce, senza specificare gli argomenti che saranno affrontati.

Il regime ha anche convocato gli ambasciatori di tutti i Paesi europei con ambasciate a Teheran in seguito alla designazione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche come organizzazione terroristica da parte dell'Unione europea. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei. Baghaei, che ha definito la mossa dell'Ue «un errore strategico» e «un insulto all'Iran», affermando che la convocazione rappresentava solo un «passo minimo». Teheran starebbe valutando ulteriori misure in risposta.