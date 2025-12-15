L'imam di Torino lascia il Cpr di Caltanissetta dopo lo stop al trattenimento dei giudici

Mohamed Shahin era stato colpito dal provvedimento di espulsione deciso da Piantedosi. Ora ha un permesso di soggiorno provvisorio

L'imam di Torino, Mohamed Shahin, ha lasciato da poco il Cpr di Caltanissetta, in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. All'imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta.

La Corte di Appello di Torino si era pronunciata in mattinata per la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto infatti uno dei ricorsi presentati dagli avvocati dell'uomo, i quali hanno sostenuto che anche alla luce di nuova documentazione, non sussistono elementi che possano far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico.

L'imam era stato colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi, a seguito di alcune frasi pronunciate in piazza dall'imam sull'attacco del 7 ottobre e sull'azione di Hamas.