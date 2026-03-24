Leone XIV: «Le autorità lavorino per il cessate il fuoco e il dialogo»

Mentre non accenna a fermarsi l'escalation militare in Medio Oriente, il Pontefice continua senza sosta il suo richiamo alle coscienze delle autorità politiche. «Voglio rinnovare l'appello per il cessate il fuoco, per lavorare per la pace, - ha detto ai giornalisti fuori da Villa Barberini - ma non con le armi, con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti». Solo alcuni giorni fa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva escluso la possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran, sottolineando che Washington controlla la guerra, giunta ormai alla terza settimana. «Adesso aumenta l'odio, la violenza è sempre peggio, più di un milione sfollati, tanti morti - ha aggiunto papa Leone XIV prima di fare ritorno in Vaticano -. Vogliamo pregare per la pace, ma invito tutte le autorità a lavorare veramente con il dialogo, a risolvere i problemi».