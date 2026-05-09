Leone XIV ha ricevuto il premier di Haiti: preoccupazione per la situazione nel Paese

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il primo ministro di Haiti, Alix Didier Fils-Aimé, accompagnato dalla consorte e dal seguito. L'incontro si inserisce nel quadro della costante attenzione della Santa Sede verso la drammatica situazione del Paese caraibico, segnato da violenze, instabilità politica e una gravissima emergenza umanitaria.

La Santa Sede ha più volte espresso negli ultimi anni forte preoccupazione per Haiti, travolta dalla violenza delle bande armate, dai sequestri, dagli scontri nelle strade della capitale Port-au-Prince e dal collasso delle istituzioni civili.

La diplomazia vaticana ha recentemente ribadito il sostegno della Santa Sede «agli sforzi per ristabilire pace e stabilità» nel Paese, denunciando una situazione segnata da «insicurezza persistente, povertà endemica e violenza dei gruppi armati». Negli ultimi mesi i vescovi haitiani hanno parlato apertamente di «collasso della società», denunciando «barbarie», impunità e il deterioramento delle condizioni di vita della popolazione.