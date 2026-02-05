L'Atalanta batte la Juventus 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia
di Redazione
Crollo dei bianconeri a Bergamo. A segno Scamacca, Sulemana e Pasalic
1 min di lettura
February 5, 2026
L'Atalanta ha battuto 3-0 la Juventus e conquista la semifinale di Coppa Italia. Alla "New Balance Arena" di Bergamo i padroni di casa si sono imposti grazie ai gol di Scamacca su rigore al 27', Sulemana al 77' e Pasalic all'85'. Gli orobici attendono ora in semifinale la vincente tra Bologna e Lazio, la partita si giocherà mercoledì 11 febbraio alle 21. L'altra semifinale sarà tra l'Inter e la vincente del match tra Napoli e Como, in programma martedì 10 febbraio.
