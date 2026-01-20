La Terra colpita dalla tempesta solare più forte dal 2003

Una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra nelle scorse ore e potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e satellitari, oltre a produrre aurore boreali impressionanti. Lo ha riferito il meteorologo Shawn Dahl dello U.S. Space Weather Prediction Center (Swpc) in un video, precisando che si tratta di una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5. Sempre secondo la stessa fonte, proseguirà anche oggi ma si indebolirà nel corso della giornata. L'attuale tempesta è stata innescata da "una forte eruzione solare verificatasi ieri", ha spiegato Dahl. Le particelle solari espulse interrompono il campo magnetico terrestre, provocando talvolta aurore boreali, ma anche il degrado delle comunicazioni ad alta frequenza, interruzioni dei servizi satellitari e sovraccarichi della rete elettrica. Il mondo ha già sperimentato una tempesta geomagnetica di livello 5 nel 2024, il livello più alto, per la prima volta in 20 anni, tuttavia l'attuale tempesta solare viene valutata come la più potente osservata "dal 2003", ha sottolineato Dahl. Nell'ottobre 2003, una tempesta solare "di Halloween" ha fatto sprofondare nell'oscurità ampie zone della Svezia mentre le infrastrutture energetiche in Sudafrica sono state danneggiate. Fenomeni di tale intensità sono rari e sono legati all'attività solare. L'attuale tempesta solare potrebbe causare l'apparizione dell'aurora boreale, anche in regioni in cui solitamente non si osserva. Secondo le autorità statunitensi, potrebbe essere visibile fino all'Alabama.