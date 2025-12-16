La portavoce russa Zakharova dà ragione a Salvini: indiscutibili le sue parole

Il vicepremier leghista aveva ironizzato su Kallas, Macron, Starmer e Merz. «Il paragone è esatto» ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca

Quelle del vicepremier italiano Matteo Salvini su una possibile guerra con la Russia sono parole «indiscutibili», ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

«Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini: "Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo" - ha sottolineato Zakharova, ricordando le parole usate dal vicepremier e leader della Lega -. Il paragone è esatto, la conclusione è indiscutibile» ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram.