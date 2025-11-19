La nave Ong Louise Michel soccorre 50 migranti

Abbandona la ricerca di altre 70 persone in pericolo e si dirige verso Porto Empedocle

Nuovi soccorsi in mare: l'ultimo, quello della nave Ong Louise Michel che, dopo aver messo in salvo martedì pomeriggio 50 persone che si trovavano a bordo di un gommone, sovraffollato, nel Mediterraneo centrale è stata allertata da Alarm Phone riguardo a diversi barconi in difficoltà. In particolare di una imbarcazione in legno, con circa 70 persone a bordo. «L'ultima posizione della barca risale a diverse ore fa - spiega il team della Louise Michel - rendendo le operazioni di ricerca particolarmente complesse. Se l'imbarcazione non verrà individuata a breve, si spera che riesca a raggiungere autonomamente le coste italiane».

Intanto la nave per il momento ha abbandonato la ricerca dei 70 migranti a bordo dell'mbarcazione in pericolo in zona Sar maltese. Si sta recando, con le altre 50 persone soccorse a Porto Empedocle, il luogo assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei migranti. Fra le persone soccorse ci sono15 uomini, 26 donne e 9 minori.