La Fenice ha approvato la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale, dopo mesi di polemiche

Il Consiglio d'indirizzo del Teatro La Fenice, riunitosi oggi con il presidente Luigi Brugnaro, ha espresso approvazione per la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l'accurata relazione del Sovrintendente Nicola Colabianchi. «L'impegno di Beatrice Venezi avrà inizio dal prossimo mese di ottobre» ha reso noto la Fondazione lirica.

L'annunciata nomina di Venezi ha scatenato negli ultimi mesi forti polemiche nel mondo della musica e della cultura, con i lavoratori del settore e i sindacati sul piede di guerra. Le perplessità erano legate alle modalità di designazione e al curriculum internazionale richiesto dalla carica.

A difendere la decisione odierna è stato il sovrintendente Nicola Colabianchi che, nella relazione rivolta al Consiglio di indirizzo, ha sottolineato come si tratti di «una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della sua giovane età».