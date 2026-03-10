Istat: "80% delle violenze sulle donne viene da partner o ex"

Tra le donne che stanno affrontando il percorso di uscita dalla violenza attraverso i Cav, il 64,5% ha subito una violenza fisica, il 52,3% una minaccia, il 10,4% ha subito uno stupro o tentato stupro (cui va aggiunto il 13,6% che ha subito altre tipologie di violenze sessuali quali ad esempio le molestie sessuali, molestie online, revenge porn, la costrizione ad attività sessuali umilianti e/o degradanti). Il 22,8% è stata vittima di stalking e/o cyberstalking. Molto elevata è la prevalenza della violenza psicologica che, essendo quasi sempre agita in concomitanza di un'altra forma di violenza, viene subita da quasi nove donne su 10. Sono, invece, quattro su 10 (il 39,7%) le donne che stanno affrontando una violenza di tipo economico. È quanto emerge dai dati sull'attività dei Centri antiviolenza diffusi oggi dall'Istat. Sono le donne tra i 30 e i 39 anni ad aver subito maggiormente violenza fisica (70,2%). La violenza sessuale riguarda in misura superiore quelle che hanno meno di 29 anni (41,2%). Quasi tutte le donne con più di 30 anni (96,9%) hanno subito almeno una forma di violenza come minacce, stalking, violenza psicologica, violenza economica. Nella maggioranza dei casi le diverse forme di violenza si sommano tra loro: solo il 15,7% delle donne ha subito un solo tipo di violenza, il 24,8% ne ha subiti due, il 26,9% tre ed è pari al 32,6% la quota di donne che hanno subito più di quattro tipi di violenza. Nel 2024 circa il 45,5% delle donne dichiara di non essere autonoma economicamente, con differenze importanti in base alla condizione professionale. Tra le donne occupate sono il 14,7% quelle che non sono autonome economicamente, valore che sale a più dell'82% per le disoccupate, all'86,6% per le studentesse e all'83,7% per le casalinghe.

Per quasi tutte le donne che stanno facendo un percorso di uscita dalla violenza (96,8%) le aggressioni sono riferibili a un solo autore e nel 2,7% dei casi a due. Nel 52,8% dei casi è il partner della donna, nel 26,1% si tratta di un ex, nel 10,7% è un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 10,4%.