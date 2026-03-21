Israele, missile su Arad: 59 feriti. Sei gravi (anche una bambina)

Circa 60 persone sono rimaste ferite dopo che un missile iraniano ha colpito il sud di Israele, secondo quanto annunciato dai servizi di soccorso israeliani. Grave una bambina di 5 anni. Il missile ha colpito la città di Arad, a circa 25 chiilometri a nord-est di Dimona, secondo quanto riferito dalla polizia, che ha confermato la caduta del proiettile. Le forze armate israeliane (Idf) hanno reso noto che un «missile iraniano con testata esplosiva di 450 chili» si è schiantato sulla città di Arad nel sud del Paese provocando decine di feriti con ingenti danni. L'Idf ha poi precisato che «due tentativi di intercettazione del missile sono falliti». Magen David Adom, l'emergenza sanitaria israeliana, ha parlato di 59 feriti portati in ospedale di cui sei gravi.

l'Iran ha colpito con un altro missile anche Dimona, città nel deserto del Negev israeliano che ospita un impianto nucleare, provocando almeno 39 feriti tra cui un bambino di 10 anni.