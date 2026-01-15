Iran, riaperto lo spazio aereo

Sospiro di sollievo dopo le ore ad alta tensione e le indiscrezioni di un imminente attacco Usa. I voli civili sono ripresi

La riapertura dello spazio aereo iraniano, dopo una chiusura durata circa cinque ore, segnala un allentamento — almeno temporaneo — della tensione che nelle ultime ore aveva fatto temere un’escalation militare tra Teheran e Washington. Secondo i dati del servizio di monitoraggio Flightradar24, il blocco è stato revocato intorno alle 4 del mattino, ora italiana, consentendo la graduale ripresa dei voli civili. Tra i primi a tornare operativi figurano cinque voli delle compagnie iraniane Mahan Air, Yazd Airways e AVA Airlines, che hanno ricominciato a sorvolare il Paese dopo lo stop imposto dalle autorità. La chiusura era stata disposta in un contesto di forte allerta regionale, con timori di un possibile confronto diretto con gli Stati Uniti, tanto da spingere anche vettori internazionali a evitare le rotte sull’Iran. La decisione di riaprire i cieli non equivale a una normalizzazione definitiva ovviamente, ma indica che il momento più acuto della crisi sembra, per ora, rientrato.