Iran, Putin al presidente Pezeshkian: serve una cessazione immediata delle ostilità

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Massud Pezeshkian, durante la quale «ha ribadito la posizione di principio sulla necessità di una cessazione immediata delle ostilità». Lo ha riferito l'agenzia Ria Novosti. Putin ha anche sottolineato di essere «in costante contatto» con i leader dei Paesi arabi del Golfo Persico.

Il Cremlino, ha aggiunto l'agenzia, «ha espresso le sue condoglianze in relazione all'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei, dei membri della sua famiglia e dei rappresentanti della leadership politico-militare iraniana, nonché delle numerose vittime tra la popolazione civile» dei bombardamenti israelo-americani. «Pezeshkian ha espresso la sua gratitudine per la solidarietà della Russia nei confronti del popolo iraniano» ha aggiunto Ria Novosti.