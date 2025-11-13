Insulti sessisti alla sottosegretaria, lei denuncia

La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, con un video postato sulla sua pagina Instagram denuncia gli insulti sessisti e i commenti volgari e che quotidianamente riceve sui social: «Dove è uscita questa soubrette», «Una cagnetta no?», questi i meno pesanti, a voler omettere le esplicite allusioni a sfondo sessuale. L'esponente forzista del governo Meloni elenca e mostra dal suo cellulare i messaggi, ai quali - nel video - replica in modo secco e con ironia.«Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi», dice Matilde Siracusano. «Ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media. Ma è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe, domani vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire. Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili». Quindi, il suggerimento è quello di «denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie» conclude Siracusano.