Il petrolio schizza dopo l'annuncio di Trump sul blocco navale a Hormuz

In questi minuti il Brent è scambiato a 102 dollari al barile (+7%) e il Wti a 105 dollari al barile (+8%)

I prezzi del petrolio sono tornati a crescere in Asia dopo l'annuncio della Marina statunitense che si prepara a imporre un blocco dei porti iraniani dopo il fallimento dei colloqui di pace del fine settimana. In questi minuti il Brent è scambiato a 102 dollari al barile (+7%) e il Wti a 105 dollari al barile (+8%). Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha reso noto che le forze armate daranno avvio lunedì alle 10, ora della costa Est, al blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani.