Il ministro Ciriani: sarà ritirato l'emendamento sulla data del referendum contenuto in manovra
Il titolare dei Rapporti con il Parlamento ha sottolineato che «non c'è nessun disegno nascosto per andare a votare prima»
December 18, 2025
Nuova marcia indietro del governo sul versante degli emendamenti alla manovra. A proposito della proposta di modifica sulle consultazioni elettorali del 2026 contenuta nella Legge di Bilancio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha detto che «l'emendamento verrà ritirato ma non c'era nessun nascosto disegno per andare a votare al referendum prima. Era semplicemente la norma per consentire di votare anche il lunedì».
In ogni caso «per evitare qualsiasi interpretazione» diversa «il governo farà un decreto che andrà in uno dei prossimi Consigli dei ministri». Lo ha riferito Ciriani parlando con i cronisti a margine dei lavori della commissione Bilancio.
