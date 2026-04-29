Il discorso di re Carlo III al Congresso Usa: il nostro rapporto è indistruttibile

Il sovrano d'Inghilterra ha rilanciato l'alleanza con gli Stati Uniti: la nostra è una storia di riconciliazione, rinnovamento e straordinaria collaborazione

Un rapporto «inestimabile, eterno, insostituibile e indistruttibile». Davanti al Congresso degli Stati Uniti, re Carlo III ha rilanciato con forza l'alleanza tra Londra e Washington, insistendo sulla centralità della Nato, sul sostegno all'Ucraina e sulla necessità di affrontare insieme le grandi crisi globali.

«In un'epoca più volatile e pericolosa, la nostra partnership è più importante che mai», ha affermato il sovrano d'Inghilterra, ricordando che «le sfide che affrontiamo sono troppo grandi perché una sola nazione possa sostenerle da sola. È necessaria la stessa incrollabile determinazione» dimostrata durante tutte le guerre e nel post 11 settembre, «per la difesa dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso» e «per garantire una pace giusta e duratura».

Guardando alla storia, il sovrano ha evocato con ironia i 250 anni dell'indipendenza americana: «Duecentocinquant'anni fa o come diciamo nel Regno Unito, giusto l'altro ieri i Padri fondatori dichiararono l'indipendenza», ricordando come da quella rottura sia nata una delle alleanze più solide della storia. «Qualunque siano le nostre differenze, restiamo uniti nel nostro impegno a difendere la democrazia e a proteggere i nostri cittadini».

Re Carlo III ha ricordato che «la storia del Regno Unito e degli Stati Uniti è al centro di tutto, la storia della riconciliazione, del rinnovamento e di una straordinaria collaborazione. Prego con tutto il cuore che la nostra alleanza continui a difendere i nostri valori condivisi con i nostri partner in Europa, nel Commonwealth e in tutto il mondo».