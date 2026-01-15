Il Cremlino: sull'Ucraina ha ragione Trump, l'ostacolo è Zelensky

Il Cremlino concorda con la posizione di Donald Trump secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta ostacolando il processo di pace in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov.

«Possiamo essere d'accordo su questo. È proprio così» ha detto Peskov alla Tass. «Il presidente Vladimir Putin e la parte russa rimangono aperti - ha aggiunto il portavoce del Cremlino -. La posizione della parte russa è ben nota sia ai negoziatori americani che al presidente Trump. È ben nota a Kiev e alla leadership del regime di Kiev. Questa posizione è coerente».

Dal punto di vista diplomatico, Mosca ritiene necessario poi proseguire il dialogo con gli Stati Uniti sull'Ucraina e che «la visita dell'inviato speciale del presidente statunitense Steve Witkoff e del genero del presidente statunitense Jared Kushner in Russia abbia luogo non appena sarà concordata una data».