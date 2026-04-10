Il capo dell'Idf: Israele resta in stato di guerra con Hezbollah
di Redazione
Il numero uno delle Forze di Difesa di Tel Aviv, Eyal Zamir: non c'è un cessate il fuoco in Libano
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April 10, 2026
Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane Eyal Zamir ha affermato che le forze israeliane continuano le loro operazioni di combattimento nel Libano meridionale e che «non sono in un cessate il fuoco» con Hezbollah ma «in stato di guerra».
Durante una visita nei pressi di Bint Jbeil, riportano i media israeliani, nel Libano meridionale, Zamir ha affermato che «l'Idf è in stato di guerra, non siamo in cessate il fuoco, continuiamo a combattere qui in questo settore, che è il nostro principale settore di combattimento. In Iran, invece, siamo in cessate il fuoco e possiamo tornare a combattere lì in qualsiasi momento».
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