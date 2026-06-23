Il pensiero a somma zero e l'esperienza generativa

Le opinioni su equità, povertà e opportunità si formano dentro le storie personali. Per questo lavoro partecipativo, servizio civile e iniziativa sociale possono rafforzare fiducia, cittadinanza attiva e cultura democratica

Le grandi questioni della pace e della democrazia vengono spesso affrontate sul piano istituzionale o geopolitico. Ma esiste un livello più profondo, meno visibile e decisivo: quello delle credenze con cui le persone interpretano il mondo. Una società è pacifica e democratica solo se gli individui la percepiscono come uno spazio di cooperazione e non di conflitto permanente.

Il pensiero a somma zero – l’idea che il guadagno di qualcuno implichi la perdita di qualcun altro – è uno dei principali ostacoli a questa visione. Il focus su questioni come le terre rare o il possesso di territori non fa che alimentarlo. Quando prevale, cresce la diffidenza, diminuisce la cooperazione, la politica si trasforma in scontro tra gruppi e la democrazia si indebolisce. Al contrario, una visione a somma positiva alimenta fiducia, partecipazione e cittadinanza attiva. La storia dell’umanità è chiaramente un gioco a somma positiva dove nei secoli innovazione e cooperazione tra individui in campo scientifico, economico e sociale hanno allargato enormemente la torta (sia in termini di popolazione, che di aspettativa e tenore di vita).

La ricerca recente mostra un risultato sorprendente: queste credenze (a somma zero o a somma positiva) non nascono principalmente da ideologie o informazioni, ma dalle esperienze vissute. In particolare, da quelle che possiamo chiamare esperienze generative, cioè situazioni in cui le persone sperimentano che le proprie azioni producono valore per sé e per gli altri.

Questo accade nel lavoro creativo, nell’imprenditorialità, nel volontariato, nella cura dei figli o nel rapporto tra generazioni. In questi contesti si impara, concretamente, che la realtà non è un gioco a somma zero. Non si tratta di una teoria, ma di una evidenza vissuta. I dati su un campione rappresentativo della popolazione italiana confermano che chi è esposto a queste esperienze sviluppa molto più spesso una visione cooperativa della società: in alcuni casi la probabilità di interpretare l’economia come un gioco a somma positiva aumenta di oltre 15–20 punti percentuali. Ancora più rilevante è che le persone tendono a fidarsi più della propria esperienza che dei dati: anche quando vivono in contesti difficili, se hanno sperimentato percorsi generativi sono fino a 25–30 punti percentuali più propense a credere che il miglioramento sia possibile.

Questi risultati dovrebbero cambiare il modo di guardare alla democrazia e di curarne le ferite. Le opinioni su equità, povertà e opportunità non si formano in astratto, ma dentro le storie personali. Se una società offre poche esperienze generative, sarà più fragile, più conflittuale, meno capace di cooperare. Se invece queste esperienze si diffondono, cresce la fiducia, si rafforza la partecipazione e si costruiscono le basi della pace.

La conclusione è semplice ma radicale: non basta informare le persone o cambiare le regole. Bisogna cambiare le esperienze che vivono. Perché sono queste a formare le loro idee – e quindi il futuro della società. Se le credenze nascono dalle esperienze, la politica non deve solo redistribuire risorse, ma anche e soprattutto creare condizioni in cui le persone possano sperimentare la generazione di valore condiviso.

Una prima direzione è il lavoro. Rendere i luoghi di lavoro più partecipativi significa trasformarli da spazi di esecuzione a spazi di contributo. Modelli come la co-determinazione tedesca mostrano che coinvolgere i lavoratori nelle decisioni rafforza non solo la produttività, ma anche la fiducia e la cultura democratica. Un programma che incentivi fiscalmente le imprese partecipative e sostenga la transizione organizzativa (sulla scia della recente legge sulla partecipazione) può avere effetti profondi sulla qualità delle esperienze quotidiane.

Una seconda leva è un servizio civile universale realmente generativo. Non un semplice periodo di attività, ma un’esperienza progettata perché i giovani vedano l’impatto del proprio contributo sugli altri. Paesi come Francia e Germania hanno già rafforzato programmi simili per promuovere cittadinanza attiva e coesione sociale. Estendere e qualificare questa esperienza significa intervenire nel momento in cui le credenze si formano.

Una terza politica riguarda l’imprenditorialità. Creare un fondo nazionale per l’imprenditorialità sociale e generativa, con finanziamenti, accompagnamento e accesso al credito, permette a più persone – soprattutto giovani e in territori fragili – di vivere l’esperienza di creare valore. Non è solo una politica industriale, ma una politica delle aspettative che cambia ciò che le persone credono possibile. Infine, il welfare può essere ripensato in chiave generativa. Non solo trasferimenti, ma percorsi che coinvolgano le persone in attività utili, formative e relazionali. Queste politiche non sono utopiche, esistono già, in forme diverse, in molti Paesi. La novità sta nel metterle insieme dentro la visione di una società che costruisce pace e democrazia non solo con le istituzioni, ma con le esperienze che offre ai suoi cittadini: la cooperazione non si insegna soltanto, ma si impara vivendo.