Guerra in Ucraina, Lavrov prova a ricucire: pronto ad incontrare Rubio

La Russia tende nuovamente la mano agli Stati Uniti per una ripresa del negoziato. "Sono pronto a incontrare Marco Rubio", ha fatto sapere il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, dopo il fallimentare colloquio con il collega americano che aveva fatto saltare il vertice Trump-Putin a Budapest. La linea è sempre la stessa, Mosca è disposta a parlare soltanto con Washington, mentre l'Ue resta un nemico che vuole "rapinare" i russi utilizzando gli asset congelati per finanziare Kiev.

E in attesa che la diplomazia batta un colpo, le bombe continuano a cadere in modo incessante sull'Ucraina. Alle prese con lunghi blackout programmati per riconnettere le reti energetiche danneggiate dai raid di sabato notte. A complicare i piani di Kiev c'è anche lo shutdown negli Usa: secondo Axios, 5 miliardi in armi americane destinate ai Paesi della Nato per il Paese sotto occupazione sono stati bloccati.

Lavrov è tornato a parlare ai media russi per il secondo giorno consecutivo, mettendo ancora una volta a tacere le voci che avesse perso i favori del Cremlino. In un'intervista a Ria Novosti, il ministro di Putin ha minimizzato la rottura dei contatti con il segretario di Stato Rubio, affermando che entrambi "comprendiamo la necessità di una comunicazione regolare", per "promuovere l'agenda bilaterale" e per "discutere della questione ucraina". Per questo, ha rimarcato, "comunichiamo telefonicamente e siamo pronti a tenere incontri di persona quando necessario". Lavrov non è tornato sulla telefonata del 20 ottobre con Rubio, in cui erano emerse profonde differenze di vedute sulla fine della guerra, ma si è limitato a spiegare che "ci sono elementi di disturbo nelle relazioni russo-americane ereditati dalla precedente amministrazione statunitense", quindi "ci vorrà tempo per chiarire la situazione". In compenso, con Trump "abbiamo percepito la volontà di riprendere il dialogo", che ha portato a siglare "diversi accordi per migliorare il funzionamento delle missioni diplomatiche", ha ricordato Lavrov: un messaggio al tycoon, che di recente si era mostrato possibilista su un nuovo incontro con Putin dopo il summit di Alaska.

Con l'Ue, al contrario, Mosca resta ai ferri corti. Lavrov ha accusato la Commissione di "cinismo" nell'interpretazione della Carta Onu e delle norme internazionali, "comprese le disposizioni sull'immunità sovrana e l'inviolabilità degli asset delle banche centrali". "Azioni che "costituiscono un inganno e una rapina", a cui la "Russia risponderà in modo appropriato", è l'avvertimento a Bruxelles e alle cancellerie occidentali. In una fase in cui i 27 sono alle prese con complicate discussioni proprio per dare il via libera all'opzione asset.