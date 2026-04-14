Guasto sulla linea A/V Napoli-Roma, ritardi fino a 180 minuti

I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina e la circolazione è fortemente rallentata. Salvini: «Il maltempo complica queste giornate»

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Tanti i disagi soprattutto per i pendolari.

«Stanno lavorando dalle prime ore dell'alba, sono in contatto con l'amministratore delegato dalle sei di questa mattina, ci sono Alstom e i tecnici che ci stanno lavorando. Conto che risolvano il problema il prima possibile perché il combinato disposto con il maltempo rende di sicuro più complicate queste giornate». L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini parlando del guasto all'alta velocità Roma-Napoli a margine della sua visita al Vinitaly di Verona.

Secondo un aggiornamento della Rete ferroviaria italiana, la circolazione ferroviaria del nodo di Napoli sta tornando progressivamente alla normalità.