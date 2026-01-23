Groenlandia, Trump: «Gli Usa possono fare ciò che vogliono»

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti possono fare «tutto ciò che vogliono», quando gli è stato chiesto dai giornalisti se l'accordo avrebbe permesso loro di controllare il territorio in Groenlandia. Di ritorno da Davos, Donald Trump ha parlato con i giornalisti a bordo dell'Air Force One dell'accordo sulla Groenlandia annunciato due giorni fa e assicurando che la Nato sarà coinvolta sul tema della sicurezza: «Lavoreremo tutti insieme...che è proprio come dovrebbe essere. C'è un buon entusiasmo per portare a termine qualcosa, e dobbiamo avere una grande libertà», ha aggiunto il presidente americano, assicurando che tutti i Paesi sono d'accordo, compresa la Danimarca, e ribadendo che gli Stati Uniti vogliono avere la possibilità di fare nell'isola ciò che hanno già pianificato di fare per garantire la propria sicurezza nazionale.

Secondo la stampa, l'accordo quadro vedrebbe un aumento della presenza della Nato nell'Artico, la rivendicazione della sovranità statunitense su alcune porzioni del territorio groenlandese e il blocco a potenziali avversari - come la Russia - dello sfruttamento delle risorse minerarie dell'isola. «Non avremo altre spese se non quella di costruire il Golden Dome. Costruiremo il Golden Dome e parteciperemo attivamente in questo progetto (ovvero l'accordo con la Nato, ndr.) anche grazie al Golden Dome».