Groenlandia e Nato, duello a distanza tra Commissione Ue e Usa

«La Groenlandia appartiene al suo popolo. Siamo in costante contatto con il governo danese» su questo dossier, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa. «Come secondo punto, la Groenlandia è parte della Nato, e noi sappiamo che la Nato integra i differenti interessi dei suoi Alleati» ha aggiunto, sottolineando come «per me è importante che la Groenlandia sappia che noi rispettiamo la volontà dei suoi abitanti».

A pochi minuti di distanza dalla Commissione Ue, sul tema è intervenuto il presidente americano Donald Trump. «Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale. È vitale per il Golden Dome che stiamo costruendo. La Nato dovrebbe farci da apripista per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e questo non accadra'!» ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump.

Oggi a Washington è previsto un vertice alla presenza del vicepresidente JD Vance, del segretario di Stato Marco Rubio, del ministro degli Esteri della Danimarca, Lars Lokke Rasmussen, e dell'omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. L'incontro, inizialmente fissato alla casa Bianca, è stato spostato vicino all'Eisenhower Building, che ospita gli uffici cerimoniali del vicepresidente Vance. Inizierà alle 16.30, ora italiana.