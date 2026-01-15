Gli Usa: soddisfatti della nuova presidente venezuelana Rodriguez

Il governo ad interim del Venezuela, guidato da Delcy Rodriguez, «ha soddisfatto finora tutte le nostre richieste». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa, confermando la recente sintonia della Casa Bianca con i nuovi vertici del Venezuela, insediatisi dopo il blitz anti-Maduro.

In particolare, il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'amministrazione Usa sono in «costante» comunicazione con la presidente venezuelana e il suo governo. «Sono stati estremamente collaborativi e finora hanno soddisfatto tutte le richieste e le richieste degli Stati Uniti e del presidente» ha aggiunto Leavitt. «Al presidente Trump piace ciò che sta vedendo e ci aspettiamo che questa cooperazione continui».