Gli Usa annunciano restrizioni sui visti a 18 funzionari iraniani

Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio ha annunciato nuove restrizioni sui visti a 18 funzionari del regime iraniano e leader del settore delle telecomunicazioni e alle loro famiglie. Si tratta, spiega il dipartimento di Stato in una nota, «di complici di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare quelle che inibiscono il diritto degli iraniani alla libertà di espressione e di riunione pacifica».