Gaza, il Consiglio della pace di Trump non piace a Israele. «Contrasta con la nostra politica»

Nel comitato esecutivo ci sono anche rappresentanti di Turchia e Qatar, sgradite a Netanyahu. Tel Aviv: ne parleremo con il segretario di Stato Rubio

Washington ha rivelato i nomi di coloro che comporranno il comitato esecutivo del “Consiglio della pace”, gabinetto di raccordo fra l’organismo garante guidato da Trump e l’Ncga, per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Fra i membri del comitato esecutivo presieduto da Nikolay Mladenov, l’ex inviato speciale dell’Onu per il Medio Oriente e ministro degli Esteri bulgaro, ci sono anche i nomi di Hakan Fidan, ministro degli Esteri turco, e di Ali Thawadi, diplomatico qatarino. Oltre a questi, ci sono anche i nomi di Tony Blair, ex primo ministro britannico, Hassan Rashad, capo dei servizi segreti egiziani, e Reem al-Hashimy, ministro della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti.

«La composizione del Consiglio di pace contrasta con la politica di Israele» ha immediatamente commentato il premier Netanyahu. Concorda il leader dell’opposizione Yair Lapid: «La Turchia e il Qatar nel comitato e, secondo l'Idf, Hamas con 30mila uomini armati a Gaza. Si tratta di un completo fallimento politico del governo Netanyahu». Il premier israeliano ha aggiunto in serata che la composizione del comitato esecutivo non è stata condivisa e il ministro degli Esteri Saar affronterà il problema con il suo corrispettivo americano, Marco Rubio.