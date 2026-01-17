Frosinone, 17enne ferito con coltello fuori dalla scuola

Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello puntato alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un'escoriazione al collo. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno procedendo all'escussione dei testimoni e alla verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, al fine di identificare il responsabile.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile, attraverso testimonianze e verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona. Secondo quanto si apprende, non si tratterebbe di una lite tra compagni: l'aggressore non sarebbe infatti uno studente della scuola e il 17enne non lo conosceva, tanto da non aver saputo spiegare bene nella denuncia i motivi per cui è stato aggredito.