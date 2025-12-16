Fontana: Usa non si ritireranno dall'Europa, anche dopo Trump

«Credo che gli Usa non si ritireranno dall'Europa, magari avranno un ridefinizione sugli impegni della Nato ma non abbandoneranno l'Europa e penso che noi dobbiamo avere presente questa cosa per capire cosa fare nel futuro». Il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana nel tradizionale scambio degli auguri di Natale con la stampa parlamentare spazia dai temi della Palestina alla geopolitica internazionale. E parlando del rapporto tra il Vecchio Continente e l'America sostiene che «l'alleanza con gli Usa rimarrà durante la presidenza Trump e rimarrà anche dopo, al di là di quello che noi possiamo immaginare». A sostegno della tesi che non ci sarà un disimpegno degli Stati Uniti, Fontana ha citato il National defence act, un documento approvato dalla Camera degli Usa e già votato dal Senato che «dice che il disimpegno non è negli obiettivi degli Usa. Noi a volte ci perdiamo, scusate il termine, in politica estera a analizzare cose che seppure significative per la propaganda, non riguardano l'effettività delle cose»..