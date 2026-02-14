Foibe, imbrattato in Friuli il monumento dedicato a Norma Cossetto

È stato imbrattato con il lancio di «un cuore grondante sangue» il monumento che a Cividale del Friuli ricorda Norma Cossetto, studentessa istriana di 23 anni, a lungo seviziata e poi gettata in una foiba nell'autunno del 1943. Lo ha denunciato il consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli.

«Infame e immondo - ha scritto il consigliere in una nota - chi ha lanciato un cuore grondante sangue contro il monumento che ricorda Norma Cossetto. Il vero maiale è chi ha commesso il gesto, non l'animale a cui è stato strappato l'organo». Novelli ha espresso «sdegno e rabbia verso chi commette gesti così disumani» e ha aggiunto che «da anni assistiamo a tentativi di negazionismo e di minimizzazione di quella tragedia. Proprio alla vigilia di un convegno che esprime posizioni apertamente negazioniste, questo episodio assume un significato ancora più grave e inquietante».