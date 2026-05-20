Flotilla, 430 attivisti trasferiti sulle navi israeliane dirette ad Ashdod

Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato che è in corso il trasferimento verso Ashdod dei 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della Flotilla, tutte sequestrate martedì sera. Gli attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti dei rispettivi consolati.

Tra di loro ci sono i 29 italiani, tra cui il deputato del M5s Dario Carotenuto e tre persone con passaporto diverso ma residenti nel nostro Paese. La Global Sumud Flotilla era partita dal porto turco di Marmaris per raggiungere la Striscia di Gaza con aiuti umanitari. I portavoce della Flotilla hanno confermato il sequestro di tutte le imbarcazioni e affermano di essere in attesa di notizie sugli attivisti arrestati.

«Questa flottiglia si è dimostrata ancora una volta nient'altro che un'azione propagandistica al servizio di Hamas» ha affermato il governo israeliano.