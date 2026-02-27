Firenze, nella notte trovato un uomo morto con ferite da arma da taglio

I carabinieri sono intervenuti tra le 2 e le 2.30, entrando in un appartamento nel quartiere di Rifredi, dove vivevano anche altre persone che sarebbero rimaste ferite

É stato trovato senza vita il corpo di un uomo con ferite da arma da taglio in un appartamento del quartiere di Rifredi, a Firenze, in via Reginaldo Giuliani. I carabinieri, intervenuti nella notte tra le 2 e le 2.30, hanno trovato il cadavere nella casa dove vivevano anche altre persone, che sarebbero anch'esse rimaste ferite. Sono intervenuti poi i sanitari del 118. Tra le ipotesi c'è anche quella dell'omicidio. Al momento sono in corso gli accertamenti e sul posto sono al lavoro gli specialisti della scientifica dell'Arma dei carabinieri e il pm di turno Andrea Cusani.

Secondo indiscrezioni al momento non confermate, le indagini avrebbero già portato al fermo di tre persone coinvolte nella vicenda, che sembrerebbe essere nata da una spedizione punitiva legata allo spaccio di droga. Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani avrebbero inseguito un uomo alla stazione di Rifredi. L'uomo, cercando di sfuggire, si sarebbe rifugiato nell'appartamento di un amico. Il gruppo sarebbe poi riuscito a entrare nell'abitazione, dove si è verificata la tragedia: l'uomo ha colpito e ucciso uno dei giovani, ferendo altre due persone presenti nell'appartamento, trasportate successivamente all'ospedale di Careggi. Dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe dato alla fuga.