Ferrara, una ragazza di 14 anni è stata venduta dalla madre ad un aguzzino

L'adolescente, originaria dell'Est Europa, è scappata in strada ed è riuscita ad allertare una passante, che ha chiamato i carabinieri. Dai suoi racconti è emersa una spirale di violenza continuata ed estesa

Una ragazzina di appena 14 anni, originaria dell'Est Europa, picchiata violentemente, che scappa in strada scalza e in tuta, fuggendo dal suo aguzzino - un ragazzo di 25 anni, ora in carcere - e a stento tra lacrime e sangue riesce a chiedere aiuto perché conosce a malapena l'italiano.

È l'episodio che ha fatto scoprire nel Ferrarese un caso di abusi e violenze ben più complesso ai danni della minore, che al 25enne era stata praticamente "venduta" come sua "sposa" dalla stessa madre. Lo hanno ricostruito i carabinieri che hanno fermato l'uomo con accuse di lesioni, maltrattamenti e anche di violenza sessuale. Il caso, riportato da alcuni quotidiani locali, è emerso sabato sera quando la 14enne è stata trovata in strada mentre scappava dal 25enne che l'aveva appena picchiata.

È stata una passante - allertata da grida di aiuto - a chiamare i soccorsi e il 112, facendo intervenire i carabinieri. Quello che è emerso, dalle indagini e dalla testimonianza della giovane - resa anche con l'aiuto di un interprete - è una spirale di violenza e soprusi ancora più ampi.