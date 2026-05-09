Ferrara, incidente in auto per sindaco e assessora. Lei, positiva all'alcol test, si dimette

Il fatto è accaduto lunedì sera, nel Mantovano, e ha coinvolto il primo cittadino Alan Fabbri e la delegata a Pnrr e anagrafe, Francesca Savini. «Scelta doverosa»

Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e l'assessora a Pnrr, anagrafe, stato civile, servizi demografici, Francesca Savini, sono rimasti coinvolti lunedì sera in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi.

Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Per l'assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca. L'assessora si è poi dimessa. «È una decisione sofferta - ha spiegato. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni».