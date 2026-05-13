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Federico Freni si è ritirato dalla corsa alla presidenza di Consob

di Redazione romana
Giorgetti: «Sua decisione, ma sono contento perché rimane al Mef». Sul nome del sottosegretario leghista pesava la contrarietà di Forza Italia
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May 13, 2026
Federico Freni si è ritirato dalla corsa alla presidenza di Consob
Il Sottosegretario all'Economia Federico Freni all'Assemblea 2022 di CIDA presso l'Auditorium Parco della Musica, Roma, 15 novembre 2022. ANSA/FABIO CIMAGLIA
Il sottosegretario all'Economia Federico Freni, in quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. «Sono decisioni sue, io sono contento così almeno rimane a lavorare con noi», ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (anche lui della Lega), parlando con i giornalisti. 
La nomina di Freni era prevista da un ordine del giorno di un Consiglio dei ministri di fine gennaio. Ma poi non se ne fece nulla: sul suo nome ha sempre pesato, infatti, la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.

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