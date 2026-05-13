Federico Freni si è ritirato dalla corsa alla presidenza di Consob

Giorgetti: «Sua decisione, ma sono contento perché rimane al Mef». Sul nome del sottosegretario leghista pesava la contrarietà di Forza Italia

Il sottosegretario all'Economia Federico Freni, in quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. «Sono decisioni sue, io sono contento così almeno rimane a lavorare con noi», ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (anche lui della Lega), parlando con i giornalisti.

La nomina di Freni era prevista da un ordine del giorno di un Consiglio dei ministri di fine gennaio. Ma poi non se ne fece nulla: sul suo nome ha sempre pesato, infatti, la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.