Famiglia nel bosco, la mamma lascia la casa-famiglia
Applicata la decisione del Tribunale di minorenni dell'Aquila
March 6, 2026
La mamma della cosiddetta famiglia del bosco, con il viso segnato dal dolore, ha lasciato questa sera, intorno alle 21.20, la casa famiglia dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi bambini. È salita sull'autovettura del marito ed insieme hanno varcato il cancello della struttura, senza rilasciare, scuri in volto, alcuna dichiarazione. La donna è stata costretta ad andare via a causa dell'ordinanza di oggi emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che dispone il trasferimento dei bambini in un'altra struttura protetta e senza la madre. La coppia è stata la prima ad uscire questa sera, seguita dagli avvocati, dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza abruzzese, Alessandra De Febis e, infine, dalla psicologa Marina Aiello.
Marito e moglie trascorreranno la notte nella casa messa a disposizione gratuitamente da un ristoratore del Chietino, presente oggi davanti la casa famiglia insieme alla figlia, in segno di solidarietà e supporto. Presenti anche alcune donne del presidio pacifico di famiglie neorurali: domani pomeriggio davanti la casa famiglia si terrà una fiaccolata silenziosa.
