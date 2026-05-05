Famiglia del bosco, la Garante dell'Infanzia: «Una delle figlie è ricoverata in ospedale»

Una bambina della “famiglia del bosco” «è ricoverata in ospedale da domenica per una crisi respiratoria. La mamma non è con lei». Lo scrive sui social la Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescente, Marina Terragni. "In base a quanto dichiarato dall'ospedale - ha aggiunto la Garante - la bambina è ricoverata per una patologia ostruttiva. Accanto a lei, le educatrici. Madre e padre possono farle visita». La scorsa settimana La Corte d'Appello per i Minorenni dell'Aquila, ha confermato la validità del provvedimento del Tribunale per i minorenni, stabilendo che la madre debba restare separata dai figli. I bambini rimangono in una struttura protetta (casa famiglia) a Vasto (Cheti). La decisione si basa in gran parte su una perizia psichiatrica di 196 pagine che ha evidenziato profili di «incapacità genitoriale». Sebbene sia stata riconosciuta l'energia della coppia, sono state rilevate fragilità che avrebbero potuto compromettere lo sviluppo dei minori. Dichiarando il ricorso improcedibile, la Corte d'Appello ha rimesso la decisione finale al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sarà quest'ultimo ente a dover valutare se i progressi fatti dai genitori (come l'aver trovato una casa adeguata a Palmoli, in provincia di Chieti) siano sufficienti per un futuro ricongiungimento.